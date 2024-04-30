Amerika adeta yangın yeri: Üniversite öğrencileri, Filistin için protestolarını sürdürüyor…

Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı protestocular, yılmıyor. Öğrenciler ile üniversite arasındaki müzakereler devam ediyor.

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Amerika adeta yangın yeri: Üniversite öğrencileri, Filistin için protestolarını sürdürüyor…

Columbia Üniversitesi’nde protestolar kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak öğrenciler üniversiteye ait dekanlık binasını ele geçirdi. Bir türlü müzakereler sonuç bulmadı ve öğrenciler yeniden karşılık verdi.

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DİĞER BÖLGELERDE DE HAREKETLİLİK VAR

Ohio Eyalet Üniversitesi, İsrail'in Gazze'deki Hamas'a karşı savaşına karşı büyüyen üniversite protestoları listesine katıldı. Bir gecede kampüste protestocular ve polis arasındaki çatışmalar bir düzineden fazla tutuklamayla sonuçlandı.

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Üniversite sözcüsü Benjamin Johnson, uyarıların tutuklanmasından ve izinsiz girişle suçlandıktan sonra ayrılmayı reddedenlerin, gecelik olayları yasaklayan kurallara atıfta bulunduğunu söyledi.

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Bir ön raporda, 16 öğrenci ve üniversiteye bağlı olmayan 20 kişi de dahil olmak üzere 36 tutuklama olduğunu gösterdiğini söyledi.

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YAHUDİ ÖĞRENCİ ÜNİVERİSTEYE DAVA AÇTI

Yahudi bir öğrenci Pazartesi günü, Columbia Üniversitesi'nin devam eden Filistin yanlısı gösteriler sırasında öğrenciler için güvenli bir öğrenme ortamı sağlayamadığını iddia ederek dava açtı.

Sınıf davası statüsü arayan dava, Columbia'nın "Columbia'nın Yahudi öğrencilerinin söz verilen eğitimi almaları için çok tehlikeli bir yer haline geldiğini" savunuyor.

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