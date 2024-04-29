Son dakika haberi! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti!

Batı dünyasındaki ilk Müslüman Başbakan" olan İskoçya lideri Hamza Yusuf, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Son dakika haberi! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti!

Yusuf'un, koalisyondaki çatlak sebebiyle bu hafta yapılacak güven oylamasından geçemeyeceği belirtilmişi.İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti.

"Batı dünyasındaki ilk Müslüman Başbakan" olan İskoçya lideri Hamza Yusuf, görevinden istifa etti

Yusuf'un partisi İskoçya Ulusal Partisi'yle (SNP) koalisyon ortağı İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşması, geçen hafta bitirilmişti. SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, iklim değişikliği politkaları ve emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Bu sebepten ötürü Yusuf'un, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı öncesinde istifa edeceği açıklanmıştı.

Son dakika haberi! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti!

Babası Pakistanlı, annesiyse Kenyalı olan 39 yaşındaki Hamza Yusuf, ülkede sağlık ve ulaştırma bakanlıkları yapmıştı. Ailesi 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf, geçen sene göreve gelmişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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