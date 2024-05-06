Hamas'tan önemli açıklama: Halkımızı savunmaya hazırız!

Hamas, ilk açıklamayı yaparak, "El Kassam Tugayları liderliğindeki yiğit direnişimiz halkımızı savunmaya tamamen hazırdır" açıklamasını yaptı.

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Hamas'tan önemli açıklama: Halkımızı savunmaya hazırız!

Hamas, silahlı kanadına atıfta bulunarak, "El Kassam Tugayları liderliğindeki yiğit direnişimiz halkımızı savunmaya tamamen hazırdır" açıklamasını yaptı.Hamas, Refah'ta olası bir saldırıya ilişkin endişelerin artması nedeniyle, Refah'taki herhangi bir kara operasyonunun İsrail güçleri için bir "piknik" olmayacağını söyledi.

Hamas'tan önemli açıklama: Halkımızı savunmaya hazırız!

"KASSAM TUGAYLARI HALKIMIZI SAVUNMAYA HAZIR"

Grup, silahlı kanadına atıfta bulunarak, "El Kassam Tugayları liderliğindeki yiğit direnişimiz halkımızı savunmaya tamamen hazırdır" dedi.

Hamas'tan önemli açıklama: Halkımızı savunmaya hazırız!

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Hareket aynı zamanda İsrail'in planladığı saldırıyı durdurmak için uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulunarak, bunun çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere yüz binlerce savunmasız sivilin hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Hamas ayrıca BM'nin Filistinlilere yönelik Mülteci Örgütü (UNRWA) dahil olmak üzere insani yardım kuruluşlarına Refah'tan ayrılmamaları çağrısında bulundu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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