Down sendromlu Rabia ile onu kurtaran itfaiye erinin duygulandıran buluşması

Burdur’un Bucak ilçesinde oyun oynarken çakılların çökmesi sonucu babasına ait 5 metre derinlikteki sondaj kuyusuna düşen Down sendromlu Rabia’yı kurtaran itfaiye eri, küçük çocuğu hastanede de yalnız bırakmadı.Oyuncak alıp Rabia'yı hastanede ziyaret eden itfaiye eri Sefa Damar, kuyudaki kurtarma çalışmasını anlattı.

Kurtardığı küçük Rabia’yı hastanede ziyaret etti

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Dutalan köyü Sığındı mevkiinde 3 yaşındaki Rabia Ş. isimli kız çocuğu, oyun oynadığı babasına ait sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda kuyuya düştü. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtarmak için hemen çalışma başlattı.

Ayaklarından halatla bağlanıp sondaj kuyusuna sarkıtılan itfaiye eri Sefa Damar tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartılarak bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Rabia Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğu kurtarmanın sevincini yaşayan itfaiye eri Sefa Damar ise gözyaşlarına boğuldu.

Yaşanan olay sonrası küçük Rabia’yı hastanede de yalnız bırakmayan itfaiye eri Sefa Damar aldığı oyuncak ve yiyecekler ile birlikte Rabia Ş.’yi tedavi gördüğü Bucak Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

İhbar üzerine olay yerine giderken olay anında yaşadıklarını anlatan İtfaiye eri Sefa Damar, "İhbar gelir gelmez biz yola çıktık. Yolda ekip arkadaşlarımızla birlikte kritiğimizi yaparak gittik. Olay yerine vardığımızda kuyunun sondaj kuyusu olduğunu gördük. Çok dar bir alandı. Herkesin giremeyeceği bir yer olduğu için ben zayıf olmamın avantajını kullandım. Bir defa girmeyi denedim ilk seferde başarılı olamadım. Kuyunun etrafını biraz açtıktan sonra tekrar denediğimde bu sefer kuyuya girebildim ve Rabia’yı çıkardık. Olayda sıkışma yoktu ama kuyu içerisindeki boru kıpırdadıkça daha aşağıya gitme ihtimali olduğu için daha riskli bir alandı. Çok şükür başarılı olduk. Ortalama 5 metre mesafede yakaladık Rabia kızımızı ve yukarı çıkardık" dedi.

Haberin Devamı

"Rabia’nın çaresiz bakışı beni çok duygulandırdı"

Rabia’yı kuyudan sağ salim çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra gözyaşlarına boğulan Sefa Damar, o anda yaşadığı duyguları da anlatırken, "Rabia’yı kuyudan çıkarırken bir bakışına rastladım. Çok masum ve çaresiz bir bakışı vardı. Orada çok duygusal anlar yaşadım. Kendi çocuklarım var onlar gözümün önüne geldi. Ondan dolayı duygulandım. Biz itfaiyeden bir vakaya çıktığımızda her zaman bir can kurtarmanın derdinde oluyoruz. Çok şükür bugün Rabia’yı Rabbim bize bağışladı. Önce onun izniyle daha sonra ekip arkadaşlarımın desteği ile o dar kuyudan çıkardık" sözlerini söyledi.

Kendisini kurtaran itfaiyeci ağabeyinin aldığı oyuncak bebeği çok seven küçük Rabia ise bebeğine sarılarak etrafa gülücükler saçtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur

Bayburt POMEM'den, asrın felaketi anısına anlamlı bir koreografi düzenledi: "Unutmadık, Unutturmayacağız"

Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi

Türkiye'nin en acı, en kara günü: 6 Şubat! Yüzyılın felaketinin acı bilançosu