Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ,"Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilde yaşanan yıkımın çok büyük olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur. Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın..."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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