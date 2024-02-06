Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi

Adıyaman'da 6 Şubat depremleri sonrası enkaz altından çıkarılan hurda araçların sahiplerine, aradan 1 yıl geçmesine rağmen ulaşılamıyor.
Adıyaman'da sahipsiz hurda araçların tutulduğu alanlar dron ile görüntülendi. Adıyaman'da binlerce can kaybına ve yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Yıkılan binaların altından çıkarılan araçlar yediemin otoparklarının da bulunduğu belirli bölgelere taşındı.
Geçen süreye rağmen araçların büyük bir kısmının sahiplerine ulaşılamadı.
Depremden sonra otoparklara çekilen toplam hurda araç sayısının 769, plakası tespit edilemediği için teslimi yapılamayan araç sayısının 157, tespit edilip alınmayan araç sayısının 53 olduğu bildirildi.
Bölge trafikte 22, şehrin girişindeki boş alanda 88, kamyoncular garajında 36 Adıyaman yedieminde ise 11 hurda aracın bulunduğu öğrenildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)