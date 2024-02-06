Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde acı kayıpların yanı sıra malların da zarar görmesi depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen o feci günün izleri, görüntülerde bir kez daha canlandı. Enkaz altından çıkarılan hurda araçların sahiplerine, hala ulaşılamıyor.

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Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi

Adıyaman'da 6 Şubat depremleri sonrası enkaz altından çıkarılan hurda araçların sahiplerine, aradan 1 yıl geçmesine rağmen ulaşılamıyor.

Adıyaman'da sahipsiz hurda araçların tutulduğu alanlar dron ile görüntülendi. Adıyaman'da binlerce can kaybına ve yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Yıkılan binaların altından çıkarılan araçlar yediemin otoparklarının da bulunduğu belirli bölgelere taşındı.

Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi

Geçen süreye rağmen araçların büyük bir kısmının sahiplerine ulaşılamadı.

Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi

Depremden sonra otoparklara çekilen toplam hurda araç sayısının 769, plakası tespit edilemediği için teslimi yapılamayan araç sayısının 157, tespit edilip alınmayan araç sayısının 53 olduğu bildirildi.
Bölge trafikte 22, şehrin girişindeki boş alanda 88, kamyoncular garajında 36 Adıyaman yedieminde ise 11 hurda aracın bulunduğu öğrenildi.

Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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