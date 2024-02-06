Araba mezarlığı dron ile görüntülendi! 6 Şubat depremleri, acı kayıpların yanı sıra mallara da zarar verdi Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde acı kayıpların yanı sıra malların da zarar görmesi depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen o feci günün izleri, görüntülerde bir kez daha canlandı. Enkaz altından çıkarılan hurda araçların sahiplerine, hala ulaşılamıyor.