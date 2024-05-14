MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde MHP'den CHP'ye geçen Mersin'in Silifke ilçesinde, ilçe meydanında bulunan ay yıldızlı anıt sökülerek ormana atıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, CHP'li Başkanı Mustafa Turgut, göreve gelir gelmez tepki çeken bir uygulamayla tepkilerin odağı haline geldi. İlçe meydanında bulunan ay yıldızlı anıtı, belediye personelleri tarafından önceki günlerde söküldü. Anıt, ormanlık alanda bulunan şantiyeye atıldı. Sökülen anıtı gören ilçeliler duruma tepki gösterdi.

BAYRAK ANITINA "UCUBE" DEDİ

Anıtın sökülmesinin yankıları sürerken Silifke Belediyesi'ne Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu'nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Bulundu'nun sökülen anıtla ilgili, "Silifke'nin göbeğinde dikilen üç hilalli ucube artık yok." ifadeleri infiale yol açtı.

"BAYRAĞIMIZIN GERÇEK HALİYLE YAŞATILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR FARKLI YÖNLERE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILDI"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Turgut, "Değerli vatandaşlarım, bilindiği üzere Anayasamızın 3'üncü maddesinde de belirtildiği gibi bayrağımızın atalarımızın döktüğü kanı temsil eden kırmızı zemin üzerine beyaz ay ve yıldızdan oluşur. Atatürk Köprüsü'ne daha önce yapılmış olan totemde hilallerin beyaz yerine kırmızı olarak renklendirildiğini gördük. O bölgede bayrağımızın gerçek haliyle yaşatılması için yapılan çalışmalar farklı yönlere çekilmeye çalışıldı. Mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrak sevgisi hiçbir şekilde sorgulamaz. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.