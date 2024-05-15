Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte önemli detaylar...

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin 80'inci genel kurulunun ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu güzel atmosferde bizleri bir araya getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetimine teşekkür ediyorum. Burada Türkiye için çarpan vatanperver yürekler var. Burada Türkiye için üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhlar var. Burada milletimizin istikbali için çalışan, ter döken, inanmış gönüller var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçmayan millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarım var. Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin kalbi bugün bu salonda atıyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TOBB çatısı altında ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, güçlenmesine destek olan her bir kardeşime şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

"TOGG İLE ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNDE 'BİZ DE VARIZ' DEDİK"

TOGG'un adımlarını birlikte attık. Binlerce TOGG yollarda bu kez trendi ve treni kaçırmadık.

Engelleri beraber aştık, siz bizim yanımızda odlunuz, biz de sizin yanınızda olacağız. Yerli ve milli markamız olan TOGG ile hızlıca gelişen elektrikli araç sektöründe 'Biz de varız' dedik. Bütün baltalamada girişimlerine rağmen TOGG'un üretimini başardık.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

"EKONOMİDE GÜÇLÜ BİR EKİP KURDUK"

Ekonomide son 11 aydır yol haritamızı harfiyen uyguluyoruz. Ekonomide güçlü bir ekip kurduk. OVP ile yol haritasını belirledik, harfiyen uyguluyoruz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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