Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı: ''Tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık''

Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz gurur kaynağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti.

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Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı: ''Tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı: ''Tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık''

Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı: ''Tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı: ''Tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık''

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık. Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı: ''Tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık''

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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