Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı: ''Tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık. Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)