AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret

Ziyarette, Ahilik Sisteminin 12.YY dan itibaren bilhassa Osmanlı Döneminde toplum ilişkilerinin düzenlenmesinde üstlendiği misyonlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Sistemin ilke ve öğretilerinin bünyesinde barındırdığı kurallar ışığında günümüzde birçok alanda yaşanan ve mahkemelerimizdeki yoğunluğun artmasına neden olan uyuşmazlıkların çözümünde öncü rol oynayabileceği konularında istişarelerde bulunuldu.

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim ÇAM, AHİSİAD'ın yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, AHİSİAD Yayınlarından çıkan Sanayi Devriminin Üç Evresi

Yeni Dünya Yeni İktisat Yeni Türkiye adlı ilk kitabı ve Ahilik Sisteminin Kurucusu Ahi Evran'ın Biblosunu Başsavcıvekili Hasan Turgut'a hediye etti.