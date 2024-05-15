AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret

AHİSİAD ziyaretlerine devam ederek, bu kapsamda Genel Başkan İbrahim ÇAM başkanlığındaki AHİSİAD heyeti İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YAYINLAMA
Google News
AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret

Ziyarette, Ahilik Sisteminin 12.YY dan itibaren bilhassa Osmanlı Döneminde toplum ilişkilerinin düzenlenmesinde üstlendiği misyonlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Sistemin ilke ve öğretilerinin bünyesinde barındırdığı kurallar ışığında günümüzde birçok alanda yaşanan ve mahkemelerimizdeki yoğunluğun artmasına neden olan uyuşmazlıkların çözümünde öncü rol oynayabileceği konularında istişarelerde bulunuldu.

AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret

AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim ÇAM, AHİSİAD'ın yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, AHİSİAD Yayınlarından çıkan Sanayi Devriminin Üç Evresi

AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret

Yeni Dünya Yeni İktisat Yeni Türkiye adlı ilk kitabı ve Ahilik Sisteminin Kurucusu Ahi Evran'ın Biblosunu Başsavcıvekili Hasan Turgut'a hediye etti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AHİSİAD’tan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya Ziyaret
AHİSİAD’tan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya Ziyaret
Pendik Kızılay Başkanı Cihat Aslanoğlu: 600’den Fazla Gönüllümüz Var
Pendik Kızılay Başkanı Cihat Aslanoğlu: 600’den Fazla Gönüllümüz Var
AHİSİAD'dan Ankara çıkarması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiler
AHİSİAD'dan Ankara çıkarması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiler
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti
Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti
Son Haberler
Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek
Devlet bankaları kampanya başlattı! Borç kapatma kredisi verilecek
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret
AHİSİAD'tan İstanbul Anadolu Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan TURGUT'a ziyaret
Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!
Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!
Pendik Halk Eğitim Merkeziinden muhteşem bir etkinlik daha! Sanatın Armonisi resim sergisi AKM'de açıldı
Pendik Halk Eğitim Merkeziinden muhteşem bir etkinlik daha! Sanatın Armonisi resim sergisi AKM'de açıldı
Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti
Tuzla Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısı Eren Ali Bingöl başkanlığında gerçekleşti
Çok Okunanlar
15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları | Bugün burç yorumları sizin için neler diyor? Aslan Koç, Boğa, Başak, Yengeç...
15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları | Bugün burç yorumları sizin için neler diyor? Aslan Koç, Boğa, Başak, Yengeç...
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
Milyonların hayatı değişecek! Kamuda çalışma sistemi değişiyor, 4 gün mesai 3 gün tatil
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Tuzla Belediyesi, ilçenin dört bir yanında altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor
Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı
Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor