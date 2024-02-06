6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olmuştu.

Bu depremlerde başta Kahramanmaraş devamında ise sırasıyla Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı derinden etkilemişti.

Bazı bilim insanları depremin etkisini anlatabilmek depremin ortaya açığa çıkardığı enerji gücünün 500 ton atom bombası gücünde olduğunu ifade etmişti.

İşte böyle bir depremden bahsediyoruz. Bu depremde on binlerce can hayatını kaybetti.

Naci Görür'ün acı sözleri sembol oldu: söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023’te sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse, ‘Ne diyorsunuz?’ diye tepki bile vermedi” dedi.

Yüzyılın felaketinin acı bilançosu

- Saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, ardından 13.24’te Elbistan merkezli 7.6’lık 2 büyük deprem meydana geldi.

- 53 bin 537 kişi can verdi.

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- 107 bin 213 kişi yaralandı.

- Çifte deprem 11 ilde, 120 bin kilometrekarelik alanı etkiledi.

- 14 milyon kişi zarar gördü.

- Türkiye 4. Seviye alarm verdi.

- 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

- Yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.