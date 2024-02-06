Bayburt POMEM'den, asrın felaketi anısına anlamlı bir koreografi düzenledi: "Unutmadık, Unutturmayacağız"

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen ve 53 bin 537 vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybeden hayat boyu unutulmayacak, asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Bu acı günün anısında Bayburt Polis Eğitim Merkezi(POMEM) 30'uncu dönem polis adayları tarafından anlamlı bir koreografi düzenledi.

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Bayburt POMEM'den, asrın felaketi anısına anlamlı bir koreografi düzenledi: "Unutmadık, Unutturmayacağız"

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen ve 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yıl dönümünde, Bayburt Polis Eğitim Merkezi(POMEM) 30'uncu dönem polis adayları tarafından anlamlı bir koreografi hazırlandı.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına yapılan koreografi drone ile havadan görüntülendi, ortaya unutulmayacak, anlamlı görüntüler çıktı.
Polis okulu öğrencilerinin tamamının katılarak özenle hazırladığı koreografi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Depremden etkilenen 11 ile koreografide yer veren öğrenciler, hep bir ağızdan "Burada" diyerek, 11 ile selam gönderdiler.

Bayburt POMEM'den, asrın felaketi anısına anlamlı bir koreografi düzenledi: "Unutmadık, Unutturmayacağız"
"Geceydi, karanlığı muammalı bir gece. Yanan simsiyah ateş, duman duman tutuştu. Buz tuttu vatan, içinde kan tutuştu. Yaktın bizi 6 Şubat, gün tutuştu. Elveda demeyen milletin eli açık, gelen polisin yüreği korla tutuştu." dizeleriyle tamamlanan koreografi sonunda, polis okulu öğrencileri hep bir ağızdan, "Bayburt POMEM 30'uncu dönem. Unutmadık unutmayacağız, unutmadık, unutturmayacağız" sözleriyle 6 Şubat depremini, depremde hayatını kaybedenleri ve depremzedeleri andılar.

Bayburt POMEM'den, asrın felaketi anısına anlamlı bir koreografi düzenledi: "Unutmadık, Unutturmayacağız"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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