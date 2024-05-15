Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son gelişme: 4 Polis gözaltına alındı!

Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son gelişme: 4 Polis gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son gelişme: 4 Polis gözaltına alındı!

Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son gelişme: 4 Polis gözaltına alındı!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son gelişme haberi geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 4 kamu görevlisini gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Son dakika! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son gelişme: 4 Polis gözaltına alındı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanığın yargılanması devam ediyor. Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı. İddialarla ilgili mülkiye müfettişleri tarafından başlatılan idari soruşturma sürüyor.

4 EMNİYET GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dün 3 polis müdürü ve komiser U.G.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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