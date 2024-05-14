İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz dönem İBB'de meclis çoğunluğu bulunmayan ve istediği bir çok zam tekliflerini geçiremeyen Ekrem İmamoğlu, bu seçimlerde meclis çoğunluğunu alması ile suya Yüzde 50'nin üzerinde zam yapmak için İBB meclisinde teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam teklifini İSKİ Genel Kurulu'na taşıdı. Suya kullanım grubuna ve kademesine göre yüzde 50'yi aşan oranda zam yapılması istendi.
CHP grubunun çoğunluğu elde ettiği kurulda zammın teklifteki oranda kabul edilmesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ DÖNEM YÜZDE 500 YETMEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'deki 5 yıllık görev süresince suya yüzde 500 zam yapmıştı.

Son olarak 22 Kasım 2023'te gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılması talep edilmişti. O dönem çoğunluğu oluşturan Cumhur İttifakı bu zam oranını geri çevirmiş, zam teklifi yüzde 15 olarak revize edilerek uygulamaya konulmuştu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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