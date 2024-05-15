Son dakika! Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde verdiği kısa röportajda teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü söyleyen Aziz Yıldırım, gündemine dair de önemli açıklamalarda bulunuyor.

"Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim... 6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket."

"DERDİM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI"

"Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber..."

"BİRLEŞMEZSE FENERBAHÇE'DEN BİR ŞEY OLMAZ"

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım hapisteyken. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz."

"BAŞKANLIĞA NİYETİM YOKTU"

"İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık."

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"1 MİLYAR 950 BİN TL BORÇ BIRAKTIM"

"1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle."

"ANLAMIYORLAR, ANLAMIYORLAR BUNLAR..."

"Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz... Anlamıyorlar, anlamıyorlar bunlar." (Aziz Yıldırım konuşması sırasında duygulandı ve gözleri doldu)

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ VE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK"

""Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi, ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz."

"ÇOCUKLAR AĞLIYOR. BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bu ne demek? Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Ben kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. "Twitter'da yazıyorsunuz. Ben Twitter'ı okumuyorum. Benim trollüm de yok. Fenerbahçe'yi ben varken şampiyon yapmazlar' sözü... O zaman ne olacak? Çocuklar ağlıyor. Biz nasıl şampiyon olacağız?"

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