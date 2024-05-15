Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!

Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast düzenlendi! Yaralanan başbakan hastaneye kaldırıldı. Detaylar birazdan haberimizde...

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Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!

Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast düzenlendi! Yaralanan başbakan hastaneye kaldırıldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!
Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberinde, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.
Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!

Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!Son dakika! Slovakya Başbakanı'na silahlı suikast!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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