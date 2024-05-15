Ücretsiz olarak aşı yaptırabilirsiniz! HPV aşısı nedir?

16 Mayıs'ta ücretsiz HPV aşısı başlayacak. HPV aşısı olmak isteyenler önce başvurularını tamamlamalıdır. HPV aşısı nedir ve nerede uygulanır? HPV aşısı için başvuru nasıl yapılmalıdır?

HPV aşısı nedir?

İnsan papilloma virüsü (HPV) aşıları, belirli HPV türleri nedeniyle oluşan enfeksiyonları önlemek için kullanılır. Mevcut HPV aşıları iki, dört veya dokuz farklı HPV tipine karşı korur. HPV aşıları, en az HPV tip 16 ve 18'e karşı koruma sağlar, bu da rahim ağzı kanseri riskini artırır. HPV aşılarının serviks kanserinin %70'ini, anal kanserin %80'ini, vajinal kanserin %60'ını, vulvar kanserinin %40'ını ve HPV pozitif orofaringeal kanserlerin önlenmesinde %90'dan fazla etkili olduğu tahmin ediliyor.

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HPV aşısını kimler olabilir?

9 ila 26 yaş arasındaki kişiler ücretsiz HPV aşısı alacak.

Başvuru formu, İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve İBB'den sosyal yardım alan ebeveynlere açıktır.