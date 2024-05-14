Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya Akciğer yetmezliğinden 52 yaşında hayatını kaybetti

Son zamanlarda sosyal güvenlik alanında bir çok konuda çeşitli televizyonlara çıkarak vatandaşları bilgilendiren Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Kaya, bir süredir akciğer yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya Akciğer yetmezliğinden 52 yaşında hayatını kaybetti

Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan sosyal güvenlik konusunda vatandaşları bilgilendiren Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya hayatını kaybetti. Kaya'nın akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü belirtiliyordu.

BİR SÜREDİR AKCİĞER YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

52 yaşındaki Kaya, katıldığı çeşitli kanallardaki programlarda, vatandaşa birçok kez bilgi içerikli yayınlar yapmıştı. Kaya’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya Akciğer yetmezliğinden 52 yaşında hayatını kaybetti

ÖZGÜR KAYA KİMDİR?

Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere eğitimine ara vermiştir. Askerlik sonrasında çalışma hayatına atılan Kaya, aynı zamanda eğitimine devam etmek için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolmuştur. Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazanmıştır.

Kısa süreli eğitimlerle kendini sürekli geliştiren Kaya, sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında çeşitli hocalardan eğitimler almıştır. Son olarak, Ali Tezel'in koordinatörlüğünde düzenlenen kapsamlı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını kazanmıştır.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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