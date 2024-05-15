Bakan Vedat Işıkhan, canlı yayında açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişi Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı merak ediyor.

Son olarak Ocak 2024'te yapılan zam ile 17 bin liraya yükselen asgari ücrette yeni zam beklentisi sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında asgari ücret ara zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte asgari ücret ara zammı için son gelişmeler.

Asgari ücret ara zammı yapılacak mı? Temmuz 2024'te asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret için zam bekleyen milyonlarca çalışanın gözü son dakika açıklamalarında.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Haberin Devamı

2024 ASGARİ ÜCRET NET/BRÜT NE KADAR?

ASGARİ ÜCRET 20,002.50

SGK PRİMİ % 14 2,800.35

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 200.03

KESİNTİLER TOPLAMI 3,000.38

NET ASGARİ ÜCRET 17,002.12

Son dakika! Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunuyor

KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!

15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları | Bugün burç yorumları sizin için neler diyor? Aslan Koç, Boğa, Başak, Yengeç...