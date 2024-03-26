DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı açılışını gerçekleştirdiği törende basın mesuplarıyla koruma polislerinin de dahil olduğu yaklaşık 20 kişilik katılıma seslendikten sonra seçim otobüsüyle şehir duru attı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı’nın açılış törenine katıldı. Törende basın mensupları ve koruma polisleri dahil yaklaşık 20 kişiye seslenen Babacan, seçim otobüsü ile şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.

BABACAN KÜRSÜDEN 20 KİŞİYE SESLENDİ

31 Mart Mahalli İdareler seçim çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Trabzon’a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ortahisar ilçesindeki bir iş hanında Trabzon İl Başkanlığı’nın açılış törenini gerçekleştirdi. İş hanının girişinde kurulan kürsüde bir konuşma yapan Babacan, basın mensupları ve koruma polislerinin dahil yaklaşık 20 kişiye seslendi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendi

Konuşmasına "Bugün kadim şehrimizdeyiz. Şehzadeler diyarındayız. Nice padişahın doğduğu Fatih'in fethettiği şehirdeyiz. Aynı zamanda Trabzonspor'un şehrindeyiz" diyerek başlayan Babacan "Bu mübarek Ramazan ayı her ne kadar vatandaşlarımızın çok zorluklar, sıkıntılar çektiği bir ay olsa da Gazze’deki durum bizim şuan Türkiye’de yaşadığımız her türlü sıkıntıdan çok daha zor çok daha kötü bir durum” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon İl Başkanlığı açılışında kürsüden 20 kişiye seslendi
Açılış konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdeleyi kesen Babacan daha sonra İl Başkanlığı binasını gezdi. Partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Babacan daha sonra seçim otobüsü ile şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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