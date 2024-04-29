İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi ve sonrası alınan başarısız sonuçlardan ardından istifalar gelmiş, alınan kongre kararı sonrası ise bu istifalara önemli kişiler eklenmiş, ve en son partinin ağır toplarından Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu

Son dakika haberleri: İYİ Parti'de yapılan kongre sonrası, kongrede Koray Aydın'ı destekleyeceğini açıklayan, seçimleri Müsavat Dervişoğlu'nun kazanarak genel başkan seçilmesi üzerine partinin ağır toplarından Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ PARTİ'DE İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olarak seçilmesinin ardından, grup başkanvekilliğini görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor! Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak kararını duyuran Usta şu ifadeleri kullandı;

"Partimiz Cumartesi günü 5. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirmiştir. Sn. Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığımız istişareler sonucunda, Sn. Koray Aydın'ı destekleme kararı aldım ve bu kararımı kamuoyuyla da paylaştım. Aldığım bu kararda, İYİ Parti'nin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına, Sn. Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum.

Sayın Müsavat Dervişoğlu, "abi" diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir. Kendisiyle kişisel olarak herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür. Ancak başka bir adaya desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır.

Bu nedenle, kongre günü salonda, TV ekranlarında da söylediğim üzere Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibarıyla İYİ Parti TBMM Grubuna istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni; yeni kurulacak İYİ Parti grubunun önünü açmaktır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olduİYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu Genel başkanlığındaki Partinin yeni GİK ve MDK üyeleri belli oldu
İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu Genel başkanlığındaki Partinin yeni GİK ve MDK üyeleri belli oldu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğuna oturan yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı
İYİ Partide seçim günü, Akşener veda konuşmasını yaptı salondan ayrıldı
Son Haberler
Koltuk altınız çok daha iyi olacak! Koltuk altı kararması nasıl geçer?
Koltuk altınız çok daha iyi olacak! Koltuk altı kararması nasıl geçer?
Karbonhidratı kestim diye paylaştı! Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı olay oldu
Karbonhidratı kestim diye paylaştı! Nesrin Cavazade'nin son paylaşımı olay oldu
Fatura ödemekte zorlanana müjde! Tek seferlik 750 indirim var
Fatura ödemekte zorlanana müjde! Tek seferlik 750 indirim var
2024 Küçük ve büyük baş kurbanlık fiyatları belli oldu! 2024 Büyük ,Küçük baş kurbanlık hisse fiyatları
2024 Küçük ve büyük baş kurbanlık fiyatları belli oldu! 2024 Büyük ,Küçük baş kurbanlık hisse fiyatları
Nedim Şener'den DEM Parti ile ilgili bomba iddia! Yargıtay DEM Parti için harekete geçti
Nedim Şener'den DEM Parti ile ilgili bomba iddia! Yargıtay DEM Parti için harekete geçti
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
Çok Okunanlar
BİM 30 Nisan Salı 2024 Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Süt, Peynir, Yoğur, Tereyağı, Sucuk, Köfte...
BİM 30 Nisan Salı 2024 Aktüel ürün kataloğunu yayınladı| Süt, Peynir, Yoğur, Tereyağı, Sucuk, Köfte...
2024 Küçük ve büyük baş kurbanlık fiyatları belli oldu! 2024 Büyük ,Küçük baş kurbanlık hisse fiyatları
2024 Küçük ve büyük baş kurbanlık fiyatları belli oldu! 2024 Büyük ,Küçük baş kurbanlık hisse fiyatları
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
29 Nisan 2024 Pazartesi günlük tüm Burç yorumları| Yeteneğiniz, size beklenmedik fırsatlar sunabilir
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Gazeteci Ahmet Hakan'dan Murat Türkyılmaz'a övgüler: ''Murat Türkyılmaz'a biraz dikkat edelim''
Gazeteci Ahmet Hakan'dan Murat Türkyılmaz'a övgüler: ''Murat Türkyılmaz'a biraz dikkat edelim''
Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''
Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''