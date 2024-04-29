AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!

31 Mart yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de değişim sinyalleri verdi.

Önümüzdeki haftalarda AK Parti'de alınacak kararlar merakla bekleniyor.

Anket şirketleri de 3 büyük şehir başta olmak üzere AK Parti'nin bazı bölgelerde neden oy kaybettiğine ilişkin araştırma yapıyor.

AK PARTİ NEDEN OY KAYBETTİ?

Asal araştırma vatandaşlara AK Parti'nin oy kaybetmesinin nedenini sordu. İşte sonuçlar:

AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?

Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%51.9

Emekliler:%13.4

Yanlış adaylar:%12.5

Mülteciler sorunu:%4.0

AK Parti yönetiminin halktan kopması:%3.8

Sokak hayvanları:%2.0

CHP’nin daha iyi çalışması:%1.5

Adaletsizlik:%1.4

Fenerbahçe ile ilgili söylemler:%1.2

İsrail ile ticaret:%0.7

Kürt sorunu:%0.6

Diğer:%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%3.9