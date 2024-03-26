Singapur bandıralı kargo gemisi, ABD'nin Maryland eyaletindeki köprüyü yıktı geçti!

ABD'nin Maryland eyaleti, gece saatlerinde Singapur bandıralı kargo gemisinin, trafiğin işlediği köprüye çarpması sonucu dehşeti yaşadı. O, dehşet anlarına ait görüntüler kameralara yansıdı...

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Singapur bandıralı kargo gemisi, ABD'nin Maryland eyaletindeki köprüyü yıktı geçti!

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.35’te kargo gemisi çarptı. Geminin çarpmasının ardından köprü saniyeler içinde yıkıldı. Maryland Ulaşım Otoritesi (MTA) kazanın ardından trafiğin yönlendirildiğini ve yaralanma ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Köprüye çarpan Singapur bandıralı Dali isimli gemideki hasar ile eyaletler arası yol ile çevre yolunu birbirine bağlayan köprüdeki hasarın da henüz netleşmediği belirtildi.

Singapur bandıralı kargo gemisi, ABD'nin Maryland eyaletindeki köprüyü yıktı geçti!

ABD’nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki 4 şeritli köprü 1977'de hizmete açılmıştı.

Singapur bandıralı kargo gemisi, ABD'nin Maryland eyaletindeki köprüyü yıktı geçti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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