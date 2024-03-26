Merakla beklenen son seçim anketi açıklandı! O ilde rekor yüzde 71,2! İşte il il önde olan partiler...

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala kamuoyu yoklamaları ile yerel seçim anket sonuçları gündeme geliyor. Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı yerel seçim öncesi SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, son anketin sonuçlarını paylaştı. İşte, SONAR yerel seçim anket sonuçlarında son durum bilgileri...

SONAR’ın anketine göre, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yüzde 71,2 ile AK Parti adayı Mehmet Sekman'ın diğer siyasi partilere fark atacağına işaret ediliyor. İlk sırada yer alan AK Parti adayını ise yüzde 8,8 ile İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar ve DEM Parti Adayı Gülderen Varlı ikinci sırada eşit oylar ile takip ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında ise SONAR'ın anketine göre AK Parti Adayı Yücel Yılmaz yüzde 47,1 ile ilk sırada yer alıyor. Yılmaz'ı 42,8 oyla CHP Adayı Ahmet Akın takip ediyor.İYİ Parti Adayı Turhan Çömez ise yüzde 4 oy oranı ile 3. sırada yer alıyor.

Muğla'da ise CHP Adayı Ahmet Aras yüzde 38,9 ile birinci sırada yer alırken AK Parti Adayı Aydın Ayaydın yüzde 36,1 ile ikinci sırada bulunuyor. Başkanlık yarışının kafa kafaya olduğu ilde İYİ Parti Adayı Metin Ergun ise yüzde 14,6 oy alıyor.

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Kocaeli'de ise AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 54,9 oy oranı ile en yakın rakibi CHP Adayı Atasoy Bilgin'in 15 puan önünde görünüyor. CHP Adayı Atasoy 29,6 puan oy alıyor. Kocaeli'de 3. sırada ise yüzde 6,6 oy oranı ile İYİ Parti Adayı Gencay Yıldıztekin yer alıyor.31 Mart seçiminin merak edilen illerinden biri olan Bolu'da ise mevcut başkan CHP Adayı Tanju Çolak yüzde 56,2 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti Adayı Muhammed Emin Demirkol yüzde 29,1 ile 2. sırada, MHP Adayı İlhan Durak ise 10,2 oy oranı ile 3. sırada yer alıyor.

Bayrakçı'nın yayınladığı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı anketinde AK Parti Adayı Halit Doğan yüzde 39,3 oy oranı ile ilk sırada bulunurken 2. sırada İYİ Parti Adayı İmren Nilay Tüfekçi 3. sırada ise CHP Adayı Cevat Öncü bulunuyor.

Sonarın'ın anketine göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ise CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 50,9 AK Parti Adayı Mustafa Savaş yüzde 32,6 DEM Parti Adayı Suzan Koç ve eş başkan Naif Kanat ise yüzde 6,6.Özgür Özel'in memleketi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketinde MHP Adayı Cengiz Ergün yüzde 48,2 ile ilk sırada yer alırken CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 35,1 İYİ Parti Adayı Gürhan Özcan yüzde 7,9 oy alıyor.

Kaynak: Haber7

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