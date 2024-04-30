Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken Cumhur ittifakı açıklaması! ''Parti cumhur ittifakına yaklaşırsa kendini inkar etmiş olur''

İYİ Parti'de yapılan kongrede Koray Aydın ile girdiği genel başkanlık yarışında rakibini geçerek partinin yeni Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu ''Parti cumhur ittifakına yaklaşırsa kendini inkar etmiş olur'' diyerek çok dikkat çekici açıklamada bulundu.

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Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken Cumhur ittifakı açıklaması! ''Parti cumhur ittifakına yaklaşırsa kendini inkar etmiş olur''

İYİ Parti'de yapılan olağan üstü kongre sonrası partinin yeni genel başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun Cumhur ittifakı ile ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak edilirken, Dervişoğlu'nun Sözcü'den İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada ''Parti cumhur ittifakına yaklaşırsa kendini inkar etmiş olur'' dedi.

"İYİ PARTİ KURLUŞ GEREKÇELERİNİ İNKAR MI EDECEK?"

İyi Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin Cumhur İttifakı’na yaklaşacağı söylemlerine de sert çıktı. Dervioğlu, “İyi Parti’nin kuruluş gerekçeleri AK Parti’nin yanlış politikalarından kaynaklıydı. Bugün bu politikaların değiştiğine dair bir hissiyat edinebiliyor musunuz? Hayır ve asla. Hatta daha da kötüye gidiyor. O zaman İyi Parti, nasıl Cumhur İttifakı’na yaklaşacak? Kuruluş gerekçelerini ret mi, inkar mı edecek? Oradan geri dönersen kendini inkâr edersin” dedi.

"DEMOKRATİK PARLAMENTER DÖNÜŞÜN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Dervişoğlu, “Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Demokratik parlamenter sisteme dönüşün mücadelesini vereceğim. Çünkü bu sistem Türkiye’ye ağır geliyor. Bu sistemin mutlak surette değiştirilmesi lazım. Bu sistemi tahkim edecek anayasa revizyonu söz konusu olursa, Türkiye’yi tamamen tek adamlığa döndürecek değişikliğinin önünde set oluruz” ifadelerini kullandı.

Son seçimlerde muhalefetle kavgalı görüntüye de değinen Dervişoğlu, “Muhalefet liderlerinin hakkımdaki kanaatine bakarsanız, partinin benim genel başkanlığımdan sonra Türk siyasetinde birleştirici bir rol oynayacağını söyleyebilirim” diye konuştu.

"AKŞENER'İ YOK SAYAN İYİ PARTİYİ YOK SAYAR"

Dervişoğlu, önceki dönem genel başkan Meral Akşener’le ilgili olarak da şunları söyledi:

“Kurucu genel başkan olması münasebetiyle partinin elbette en yüksek statülü insanı olacak. Akşener’i yok sayan İyi Parti’yi yok sayar. O’nun mücadelesini yok sayan İyi Parti’yi yok sayar. Öyle bir sıfatın verilebilmesi için kurultay kararı alınabilir. Bana göre kurucu liderdir. Sevgi ve saygıyla el üstünde tutacağız.”

Kaynak: Sözcü

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