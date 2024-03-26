Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez iftar sonrası gazetecilerle biraraya geldiği konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, "Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.

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Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez "Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir" dedi.
İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez seçim çalışmaları dahilinde Edremit Körfez bölgesinde gazeteciler ile iftar sonrasında bir araya geldi. Seçim çalışmaları ve projeleri hakkında gazetecilere bilgi veren Çömez, Balıkesir’e kazandırmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez “CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir” dedi.

Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'

CHP Genel Başkanı Özel’in önce kendi partisinden oy istemesi gerektiğinin altını çizen Çömez “Özgür Bey önce CHP'lileri ikna etmesi lazım. Önce onların oyuna talip olması lazım. Ondan sonra bütün partilerden oy istemesini anlayışla karşılarım. Ama özellikle İYİ Parti'yi hedef olarak oy istemesi bana göre bir siyasi kalpazanlıktır. Bence bundan vazgeçmesi bir an önce şart. Aksi halde aksi halde başta Balıkesir olmak üzere tüm kamuoyu Özgür Bey'in hem kendi partisine hem de adaylarına güvenmediği kanaatine varacaktır ki adayı için büyük bir zaaftır, partisi için büyük bir zaaftır” dedi.
Özgür Özel’in DEM’lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Turhan Çömez, “Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim” diye konuştu.

Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'

Özel bir ziyaret için Edremit’e gelen ve kendisiyle aynı otelde kalan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Turhan Çömez “Bu akşam tabii biz bölge çalışması yaparken Sayın Kılıçdaroğlu otelimize gelmiş. Ben kendisiyle görüşmedim. Tabii ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık yirmi beş yıldır tanırım. 22. dönemde kendisiyle birlikte milletvekilliği yaptık. O dönemden kalma bir hukukumuz var. Geçtiğimiz genel seçimlerde de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıydı. Biz tabii kendisini destekledik ve kendisini Millet İttifakı'nın adayı olarak hem sahiplendik hem de Balıkesir'de hepiniz biliyorsunuz çok ciddi destek olduk. Ben sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu bu desteğimize karşılık vermek üzere bana desteğini açıklamak üzere geldi. Benim beklentim o yönde. Bekleyeceğiz bakalım” dedi.

Oy isteyen Özgür Özel'e İYİ Partili Çömez'den sert çıkış: ' Yaptığı, çaresizlik ve siyasi kalpazanlık'

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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