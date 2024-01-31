DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için flaş açıklama: ''Kabul ettik, en güçlü adayımız''

DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın olası İstanbul adaylığıyla ilgili açıklama geldi.

Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, adaylık için en güçlü ismin Demirtaş olduğunu söyledi.

EN GEÇ 5 ŞUBAT'TA AÇIKLAYACAĞIZ

3 Şubat'ta MYK toplantısının yapılacağını belirten Koçyiğit, "En geç 5 Şubat'ta açıklayacağız. Başak Hanım, muhtemel adaylar arasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"BAŞAK HANIM EN GÜÇLÜ ADAYIMIZ"

Demirtaş'ın yaptığı açıklamanın resmi başvuru niteliğinde olduğunu da ifade eden Koçyiğit, "Başvuruyu aldık, kabul ettik" dedi. Koçyiğit ayrıca Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar hakkında "Hayretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

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