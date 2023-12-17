Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık

HEDEP olan adını DEM Parti olarak değiştirerek siyasi hayatına devam eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası yapılan seçim iş birliği ve yerel seçimlerde partilerinin stratejisini belirlemek için Parti Meclisi'ni topladı.

Toplantıda, ittifaklar için karar alma yetkisi genel başkanlara ve Merkez Yürütme Kurulu’na verildi.

DEM PARTİ'NİN TOPLANTISINDAN CHP İLE İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

DEM Parti yol haritasını açıkladı

DEM Parti'nin 10 maddeden oluşan yerel seçim yol haritası yazılı açıklamayla duyuruldu.

"YEREL SEÇİMLERDE MÜZAKEREYE AÇIĞIZ"

Açıklamada, özellikle Türkiye'nin batısında, diğer partilerle müzakereye açık olunduğu vurgulandı.

ÖZGÜR ÖZEL DEM PARTİYİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi sonrası geçtiğimiz hafta DEM Parti'yi ziyaret etmişti.

1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti genel başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti.

DEM Parti cephesinden gelen "yerel seçimde müzakereye açığız" kararından sonra şimdi gözler CHP'de. İki parti arasındaki görüşme trafiğinin bundan sonraki süreçte artması bekleniyor.

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