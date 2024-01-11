CHP ve DEM Parti ittifakı yolda: "Arkadaşlarımız bir çalışma yürütecekler"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları, CHP Genel merkezinde CHP genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından kameralar karşısına geçen parti liderleri ittifak sinyali verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimde iş birliği mesajı vererek, "Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliğinin sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler." ifadelerini kullandı.

Bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır." diyen Özel, "Bundan sonraki süreçte de Mecliste temsil edilen, Mecliste en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tulay Hatımoğulları da ev sahipliğinden dolayı CHP'ye teşekkür ederken, görüşmede çok sayıda başlığı konuştuklarını dile getirdi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, yargı krizi ve antidemokratik uygulamaları değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Hatımoğulları, "Yargı krizi öyle derin bir boyuta gelmiş ki şu anda sevgili Can Atalay, bir deprem kentinin milletvekili olarak parlamentoda olması gerekirken, cezaevinde. HDP'nin eş genel başkanları şu an kendi görevlerinde olmalıyken, tamamen siyasi gerekçelerle, bir kumpas davasıyla yargılanıyorlar." dedi.

Yerel seçimler nedeniyle ekonomik krizin konuşulmadığını söyleyen Hatımoğulları, bu duruma müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İTTİFAK SİNYALİ GELDİ

Tuncer Bakırhan da Türkiye'nin önemli sorunları bulunduğunu ve iki partinin bunları konuşması kadar doğal bir şey olamayacağını söyledi.

DEM Parti'nin yerel yönetimleri çok önemsediğine dikkati çeken Bakırhan, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde, kent uzlaşısı çerçevesinde Türkiye'de demokrat, halkçı, şeffaf, toplumcu belediyeciliği esas alan yöneticilerin seçimi için bir hassasiyet içinde olacağız. Yerel yönetimler anlayışımızın Batı'da da karşılık bulması için işbirliği, güç birliği dahil olmak üzere bu seçeneklerin tartışılması gerektiğini bugün dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde işbirliğinin sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler. Önümüzdeki dönem yerel seçimlerde, emekçilerin, yoksulların iradelerinin yansıdığı halkçı, toplumcu belediyecilik anlayışının kazanması için biz parti olarak elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağımızı belirtmek isterim."