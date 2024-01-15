CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek

CHP'DEN SKANDAL KARAR

Yerel seçimlere doğru CHP, DEM Parti ile ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde CHP'de 6'sı büyükşehir 242 bölgede adaylar belli oldu.

CHP, Mersin'in Akdeniz ilçesinde adayını açıklamadı. Bunun nedeni ise bölgenin pazarlığa dahil olması.

Akdeniz, DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerin arasında yer alıyor. Bu gücü elinde tutmak isteyen DEM Parti, aday belirleme sürecinde CHP'ye şart koştu.