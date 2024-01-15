CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek

CHP ile DEM (HDP) parti arasında seçim işbirliği görüşmeleri sürerken CHP aldığı skandal bir kararla aday çıkarmayarak, istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayı Nuriye Arslan'ı destekleme kararı aldığı belirtiliyor.

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CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek 1

CHP'DEN SKANDAL KARAR

Yerel seçimlere doğru CHP, DEM Parti ile ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde CHP'de 6'sı büyükşehir 242 bölgede adaylar belli oldu.

CHP, Mersin'in Akdeniz ilçesinde adayını açıklamadı. Bunun nedeni ise bölgenin pazarlığa dahil olması.

Akdeniz, DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerin arasında yer alıyor. Bu gücü elinde tutmak isteyen DEM Parti, aday belirleme sürecinde CHP'ye şart koştu.

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CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek
CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek
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