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CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek
CHP ile DEM (HDP) parti arasında seçim işbirliği görüşmeleri sürerken CHP aldığı skandal bir kararla aday çıkarmayarak, istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayı Nuriye Arslan'ı destekleme kararı aldığı belirtiliyor.
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