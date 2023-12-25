Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM partiye tepki! DEM Partililer konuşurken meclisten ayrılarak çok sert açıklamalarda bulundu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe görüşmelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeleri izlemek için geldiği meclis salonunda DEM Parti'nin konuşma yapmaya başlaması esnasında tepki göstermek için salonu terk etti. Meclis çıkışında CHP ve DEM Parti ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.