Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM partiye tepki! DEM Partililer konuşurken meclisten ayrılarak çok sert açıklamalarda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe görüşmelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeleri izlemek için geldiği meclis salonunda DEM Parti'nin konuşma yapmaya başlaması esnasında tepki göstermek için salonu terk etti. Meclis çıkışında CHP ve DEM Parti ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

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Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM partiye tepki! DEM Partililer konuşurken meclisten ayrılarak çok sert açıklamalarda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrıldı salon çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli "CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Oturumda 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri takip etmek için Genel Kurul'a geldi.

Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM partiye tepki! DEM Partililer konuşurken meclisi terk etti

DEM PARTİ KONUŞMAYA BAŞLAYINCA SALONDAN AYRILDI

Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili konuşma yaparken Genel Kurul'dan ayrıldı.

ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVİNİ YAPIYORUM

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.

DEM PARTİ VE CHP TERÖR BİLDİRİSNİ İMZALAMADI

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 asker şehit olmuştu.

Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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