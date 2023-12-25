Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM partiye tepki! DEM Partililer konuşurken meclisten ayrılarak çok sert açıklamalarda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer konuşurken TBMM Genel Kurulu salonundan ayrıldı salon çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli "CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.
TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Oturumda 2024 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri takip etmek için Genel Kurul'a geldi.
DEM PARTİ KONUŞMAYA BAŞLAYINCA SALONDAN AYRILDI
Bahçeli, oturumda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili konuşma yaparken Genel Kurul'dan ayrıldı.
ANAYASA MAHKEMESİNİN GÖREVİNİ YAPIYORUM
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.
DEM PARTİ VE CHP TERÖR BİLDİRİSNİ İMZALAMADI
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen terör saldırılarında iki günde 12 asker şehit olmuştu.
Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü TBMM'de saldırılarla ilgili AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı. DEM Parti ve CHP ortak bildiriyi imzalamamıştı. CHP, üç grup başkanvekilinin imzasıyla ayrı bir bildiri yayımlamıştı.
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CHP'nin DEM parti ile hareket ederek teröre karşı ortak bildiriye imza atmaması tepkilere neden oldu
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)