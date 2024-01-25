Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor

Geçen yılın aralık ayından bu yana kripto para birimi Bitcoin, dün sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 39 bin doların altını gördü.

Birkaç hafta önce Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonları) onaylamasının kripto para birimini yeni yatırımcılara açacağı beklentisiyle yükseldi. 10 Ocak'ta Securities and Exchange Commission (SEC), Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onayladı. Bu, özel ve kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına girişini kolaylaştırdı.

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Bitfinex kripto para borsasında çalışan analistler, "Düşüş eğilimi sebebiyle, Bitcoin için destek sağlayabilecek bir sonraki önemli fiyat seviyelerinin 38 bin ila 36 bin dolar arasında olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Hareketin Nedenleri

CoinTR Araştırma Departmanı uzmanlarına göre, ETF onayları sonrası Grayscale'in yoğun satışları, madencilerin 10.600 BTC satışa çıkarması ve FTX'in 1 milyar dolar üzeri satışları Bitcoin fiyatı 38.500 dolara kadar geriledi. FTX'in Bitcoin'in elinde kalmadığı düşüncesi nedeniyle fiyatlar tekrar 40.000 doların üzerine çıktı. 42.298 dolar direncinin üzerinde hacimli bir kapanış yapması durumunda, 42.900 seviyesini test etme potansiyeli bulunuyor. Bu noktada analistler, günlük çekilmelerin önemli olduğunu düşünüyor. 38.000 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda bir düzeltmenin 33.000 dolar seviyesine doğru gerçekleşebileceğini söylüyorlar.