Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!

Prof. Dr. Canan Karatay çok tartışılacak bir konuyu daha gündeme getirdi. Karatay, yaz aylarında güneşten korunmak için sıkça kullanılan yüksek korumalı güneş kremleri için çok önemli uyarılarda bulundu.

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Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!

Prof. Dr. Canan Karatay bir kez daha tartışılacak bir konuya değindi. Karatay, özellikle yüksek korumalı güneş kremlerinin vücuda D vitamini alımını engellediğini belirterek, güneş kremlerinin kansere neden olduğunu söyledi.

Yaz aylarında sıcak havalardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar güneş kremlerini çantalarından eksik etmiyor. Güneş kremleri hakkındaki tartışmalar yıllardır bitmiyor. Kimileri mutlaka kullanın diyor, kimileri ise zararlı olduklarını iddia ediyor.

Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!

Özellikle tatile çıkanların bolca kullandığı güneş kremi tıp dünyasını ikiye böldü.Prof. Dr. Canan Karatay, güneş kreminin kanser yaptığını söyledi, ortalık karıştı. Karatay, özellikle yüksek korumalı güneş kremlerinin vücuda D vitamini alımını engellediğini belirterek, güneş kremlerinin kansere neden olduğunu söyledi.

Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!

"GÜNEŞ KREMİ KANSER YAPIYOR"

Karatay, "Asla ama asla güneş kremi kullanmayın, kanser yapıyor. Her türlü kimyasal maalesef hücrelerimizin DNA'sını bozuyor" dedi.

Karatay şu ifadeleri kullandı:

"Güneş hayattır. Ultraviyole B ışını ciltte kolesterol varsa D vitamini üretir, yoksa üretmez. D vitamini ciltte üretildikten sonra dolaşımla karaciğere gider aktive olur, böbreğe gider aktive olur ve ondan sonra faydası vardır. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir. Aslında vücutta üretildiği için vitamin bile değildir. Ama başka bir ad koyulmadı. O bakımdan cildimize güneş ışınının hiçbir engel olmadan, hiçbir koruyucu kullanmadan vurmasını, etkilemesini sağlamamız lazım."

"Koruyucular kimi neden koruyor kardeşim? Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor. Bir kere D vitaminini önlediği için tehlikeli. Ayrıca o koruyucuların içerisindeki kimyasallar! Bir de kolesterol ilaçları, kolesterolü düşürdüğü için D vitamini olmuyor. O da tehlikeli. Yani kanınızda, cildinizde, hücrelerinizde kolesterol düşükse D vitamini üretilemiyor. Diyoruz ya 'Gün ışığı yeterlidir' diye. Aslında bunu söylemek istiyorum."

Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!

"BİLİMSEL BİR VERİ YOK"

Canan Karatay'ın bu görüşleri, uzmanlar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu.

Dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur, güneş kremlerinin güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önemli olduğunu vurgulayarak, güneş kremi kullanımının D vitamini eksikliği yaptığına dair bilimsel verilerin olmadığını belirtti. Özkur'a göre, güneş kremi, cilt kanseri riskini azaltmada etkili bir araç olarak kabul ediliyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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