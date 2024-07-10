İsrail, aşşağılık oyuna ve katliama doymuyor! 'Güvenli' dediği yerleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'nin güneyinde 'güvenli' denilen, bölgelerde sivillerin sığındığı kampları hedef almaya devam ediyor. İsrail saldırısında, Gazzeli yetkililerin verdiği bilgiye göre en az 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı bir kampı hedef alan İsrail saldırısında, Gazzeli yetkililerin verdiği bilgiye göre en az 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden doktorlar İsrail roketlerinin bir okulun dışındaki çadırları vurduğunu ve ölü sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da İsrail füzelerinin, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el Kabira kasabasındaki el Awda okulunun kapısının yanına düştüğünü duyurdu.

Bölgedeki sağlık merkezlerinden gelen görüntülerde, yerlerde yatan ağır yaralılar arasında çocukların da olduğu görülüyor.

"SOKAKTA ETRAFA SAÇILMIŞ İNSAN UZUVLARI GÖRDÜK"

Görgü tanığı Ayman el Dahma İsrail saldırısı sırasında, bir pazar ve sivil yerleşimlerinin olduğu bölgede yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu söyledi.

Ölü sayısı konusunda "inanılmaz boyutta" diyen Dahma, "Bize buranın güvenli bölge olduğu söylenmişti. Su, gıda, okul vardı... Sonra birdenbire tepemize bir füze düştü" diye devam etti.

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Bir diğer görgü tanığı Muhammed Awadeh Anzeh de, bölgenin insanların günlük hayatına devam ettiği bir anda vurulduğunu anlattı; "Oturuyorduk, küçük çocuğumu besliyordum ve birden bir ses duyduk, karanlığa gömüldük. Ne olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu alıp koşmaya başladım ve bacağımın kanadığını gördüm" dedi.

Anzeh korkunç bir görüntüyle karşılaştıklarını, sokakta etrafa saçılmış insan uzuvları gördüklerini anlattı.

İkram Sallaout da bölgenin vurulabileceğine dair herhangi bir uyarı yapılmadığını söyledi ve "Burası yerlerinden edilmiş insanlarla dolup taşan bir yerdi. Birçoğu genç çok sayıda insan vardı. Gördüğüm yaralıların durumu çok kötü ve aralarında çok küçük çocuklar da var" dedi.Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

BÖLGE HALKI ZORUNLU GÖÇE DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunuskentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.

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