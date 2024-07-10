Bursa'daki vahşi cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Karısının boğazını kesip hayvan gübrelerinin içine gömdü!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olay kandondurdu. Yeniköy Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde hayvan gübrelerinin arasından çıkan boğazı kesik kadın cesedinin kimliği belirlendi. Her yerde aranan şüpheli koca için kırmızı bülten çıkarıldı.

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Bursa'daki vahşi cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Karısının boğazını kesip hayvan gübrelerinin içine gömdü!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olay kandondurdu. Yeniköy Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde hayvan gübrelerinin arasından çıkan boğazı kesik kadın cesedinin kimliği belirlendi.Her yerde aranan şüpheli koca için kırmızı bülten çıkarıldı.

Zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.

Bursa'da vahşi cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Karısının boğazını kesip hayvan gübrelerinin içine gömdü!

GÜBRE ARASINDAN BOĞAZI KESİK CESET ÇIKTI

Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.

Bursa'da vahşi cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Karısının boğazını kesip hayvan gübrelerinin içine gömdü!

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında ise gübre içinde bulunan cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.

Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y.’nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki bir zeytin bahçesinde kadın cinayeti yaşandı.

Zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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