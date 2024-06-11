BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden geçen Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifini kabul ettiğini duyururken yapılan oylamada yine Rusya çekimser kaldı.

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BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden geçen Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifini kabul ettiğini duyururken yapılan oylamada yine Rusya çekimser kaldı.

İsrail, daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu teklife sıcak bakmadıklarını ifade etmişti.ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser (Rusya) oyla kabul edildi.

BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti

HAMAS KARARI KABUL ETTİ

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamanın ardından Hamas, BMGK'de kabul edilen kararı kabul ettiğini duyurdu. Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri, detayları görüşmek üzere müzakereye hazır olduklarını söyleyerek, İsrail'in buna uymasını sağlamanın Washington'a bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Zuhri, "ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ NELERİ KAPSIYOR?

ABD Başkanı Biden'ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor. İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze'de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor.

BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti

Üçüncü aşamada ise, Gazze'de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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