Usta oyuncunun kızı acı haberi duyurdu! Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu, Murat Soydan hayata gözlerini yumdu!

Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu, Murat Soydan 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun kızı acı haberi duyurdu sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeşilçam'a sevilen sinema filmleriyle damgasını vuran Murat Soydan bir süre rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Acı haberi sanatçının kızı Mehveş Tercan Instagram hesabından duyurdu: ''Canım babamı kaybettik :( Başımız sağolsun''

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi Edirne'de okudu. Üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.

1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

.Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştı.

1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Zulüm" filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

Haberin Devamı

Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basına konuştu: Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız

Risk taşıyan 27 ilde girişler yasaklandı! İşte o iller ve tarihler

Devlet Bahçeli, grup toplantısında sert konuştu: Sanırım bu canlı fazla yürek yemiş!