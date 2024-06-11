Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün saat 16.00'da bir araya geleceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine yaptığı ilk ziyaret olacak.
Erdoğan en son 2006 yılında CHP'nin yeni Genel Merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP genel başkanı Deniz Baykal'a ''Hayırlı olsun'' ziyaretinde bulunmuştu.
Usta oyuncunun kızı acı haberi duyurdu! Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu, Murat Soydan hayata gözlerini yumdu!
6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!
Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basına konuştu: Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız
Risk taşıyan 27 ilde girişler yasaklandı! İşte o iller ve tarihler
KAYNAK: Bölge Gündem Haber