Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün saat 16.00'da bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün saat 16.00'da bir araya geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine yaptığı ilk ziyaret olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün bir araya gelecek

Erdoğan en son 2006 yılında CHP'nin yeni Genel Merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP genel başkanı Deniz Baykal'a ''Hayırlı olsun'' ziyaretinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bugün bir araya gelecek

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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