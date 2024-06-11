Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basına konuştu: Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız

Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basın toplantısı yaparak, önemli açıklamalarda bulundu, ''Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız.'7

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Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basına konuştu: Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kacır:

''Vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra etti. Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı. Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız. 21. yüzyılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış oldu.

Uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma güçlendi. Yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmaları yatıyor. Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız. Türksat 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzay alanında toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz.''

Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basına konuştu: Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız

Atasever:

''Ben küçükken hiç hayalimde astronot olmak yoktu. Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi. 2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım.

Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim.Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik. Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım. 7 farklı deney icra ettik. 28 Mayıs'ta ABD'ye hareket ettik. Action Space firmasında deneylerimizi hazırladık.

Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık.

Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana... 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya.''

Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basına konuştu: Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız

Alper Gezeravcı:

Biz devletimizin gücüyle geçmişimizde karşılaştığımız badireler ne olursa olsun yeni Türkiye Yüzyılı'nda konulmuş hedeflere umutla bakıyoruz. Ülkemizin koyduğu hedeflerden bir tanesini alnımızın akıyla tamamlamış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 9 tane daha projenin ilerleyen süreç içinde gurur ve mutluluklarını yaşamak için sabırsızlıkla bekliyoruz.''

Bakan Kacır ile Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever basına konuştu: Uzayın sunduğu fırsatlardan üst düzeyde fayadalanacağız

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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