6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz...

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6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz...

Türkiye farklı fay hatlarıyla depremlerle karşı karşıya. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde büyük yıkıma uğrayan 11 ilin ardından tedbirler sıkı tutuluyor. Öte yandan uzmanlar yeni depremlere karşı sık sık uyarılarını sürdürüyor.6 Şubat depremini 3 gün öncesinden haber veren Hoogerbeets'in şirketi Solar System Geometry Survey (SSGEOS) sosyal medyada uluslararası deprem uyarısı yayımladı.

Depremden etkilenecek bölgelere yer verilen haritada Adana, Hatay çevresi, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi dikkat çekti. Paylaşım yaklaşık 3 milyon görüntülenme aldı.Doğru çıkan tahminleriyle meşhur Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets’in kurucusu olduğu şirketin yeni paylaşımı endişe uyandırdı.

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

İşte Türkiye Gazetesi'nin haberine göre deprem gökbilimcinin yorumları...

Türkiye’de yuvarlak içine alınan bölgelerde Adana, Hatay çevresi ve Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi yer alıyor.

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

POTANSİYEL BÖLGELERSSGEOS’in resmi internet sayfasında son haritayı yaklaşık değerler üzerinden verdiğini belirtti.

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

Açıklama şu şekilde yapıldı:"Sismik bağlantılı olabilecek anormallikleri tespit etmek için deniz seviyesine yakın atmosferdeki elektrik yükünü ölçer. Anomaliler, Dünya'nın ekseninin dönüşüyle ve dünya üzerine çizilen ince kırmızı çizgi olan ekliptik düzlemiyle bağlantılıdır. Potansiyel bölgeler, mor renkle işaretlenmiş yaklaşık değerlerdir."

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

Söz konusu paylaşımdaki “İşaretli bölgeler yaklaşık değerlerdir” ifadesi soru işaretleriyle ve korku dolu yorumları beraberinde getirdi.

6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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