Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!

Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi yanındaki otomobilin üzerine devrilmişti. Yaşanan feci kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. 23 Nisan 2019 tarihinde yine aynı köprünün altından geçerken sıkışarak yan yattığı belirtildi.

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Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!

Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilince 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde yine aynı köprünün altından geçerken sıkışarak yan yattığı ancak şoförlerinin farklı olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarpmış, çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrilmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!

Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapatmıştı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!

Aynı tır 2019 yılında da üst geçide sıkışarak yan yatmış

Üst geçide çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde aynı köprüye çarptığı ortaya çıktı. Florya istikametine seyir halinde olan Osman Fırat idaresindeki 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt Köprüsü'nün altından geçerken sıkışarak yan yatmıştı. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralanmıştı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise tır sürücüsünün Mehmet Fettahoğlu olduğu öğrenildi.

Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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