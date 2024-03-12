Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir ve neden öldü?

Yeşilçam sinemasının sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının altın çağında pek çok filmde rol alarak sevenlerinin beğenisini kazanan Yıldızoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir ve neden öldü?

Yeşilçam sinemasının sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayata veda etti. Yıldızoğlu, Türk sinemasının altın çağında pek çok filmde rol alarak iz bıraktı. Kayhan Yıldızoğlu, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir ve neden öldü?
KAYHAN YILDIZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yıldızoğlu’nun kızı Sibel Aybar, Halk TV’ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini söyledi. Aybar, “Babam son zamanlarda çok hastaydı. Kalp ve böbrek yetmezliği vardı. Son bir haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bugün sabah saatlerinde aramızdan ayrıldı” dedi.

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir ve neden öldü?

KAYHAN YILDIZOĞLU'NUN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLDİ?

Yıldızoğlu’nun cenazesi, 10 Mart Pazartesi günü öğle namazını müteakip Levent Camii’nden kaldırılıp Yıldızoğlu, kendi isteği üzerine annesinin yanına Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir ve neden öldü?

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Kayhan Yıldızoğlu, 28 Mayıs 1933’te İstanbul-Yeşilköy’de dünyaya geldi. Kavaklıdere Lisesi’ni bitirdikten sonra ailesinin isteğiyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Ancak üçüncü sınıfta okulu bırakarak oyunculuğa yöneldi.Oyunculuk kariyerine Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kursunda başlayan Yıldızoğlu, daha sonra Haldun Taner’in tavsiyesiyle sinemaya geçti. 1966 yılında çevirdiği “Karanlıkta Uyananlar” filmiyle beyaz perdede ilk kez göründü.

Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, avukat gibi yardımcı karakterleri canlandırdı. “Kara Murat”, “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Selvi Boylum Al Yazmalım” gibi pek çok klasik filmde rol aldı. Yıldızoğlu, toplamda 150’nin üzerinde filmde oynadı.


Yıldızoğlu, ayrıca televizyon dizilerinde de boy gösterdi. “Bizimkiler”, “Süper Baba”, “Yılan Hikayesi”, “Kurtlar Vadisi” gibi popüler dizilerde rol alan Yıldızoğlu, son olarak 2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisinde oynadı.

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir ve neden öldü?
Yıldızoğlu, 2013 yılında Yeşilçam Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!

Suat Pamukçu'dan YRP'ye çağrı! Milli görüşçüler elleriyle İBB'yi CHP'ye teslim etmemelidirSuat Pamukçu'dan YRP'ye çağrı! Milli görüşçüler elleriyle İBB'yi CHP'ye teslim etmemelidir

Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumuMali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu

Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!
Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur sofrasına oturdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur sofrasına oturdu
Ahmet Cin'den Pendik'e dev bir eser daha! Pendik korusu muhteşem törenle hizmete açıldı
Ahmet Cin'den Pendik'e dev bir eser daha! Pendik korusu muhteşem törenle hizmete açıldı
Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!
Sosyal medya fenomeni çıldırdı! Tedavi gören kedisi ölünce, veterinere öfke kustu!
Son Haberler
Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...
Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...
Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!
Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
İstanbul’da çete operasyonu! “Memocan” lakaplı çete çökertildi!
İstanbul’da çete operasyonu! “Memocan” lakaplı çete çökertildi!
Fırat Nehri kıyısında keşfedilen 30 hektarlık tarih tescilleniyor
Fırat Nehri kıyısında keşfedilen 30 hektarlık tarih tescilleniyor
Camide kalbine yenik düştü! 64 yaşındaki adam teravih kılacakken kalp krizi geçirdi!
Camide kalbine yenik düştü! 64 yaşındaki adam teravih kılacakken kalp krizi geçirdi!
Çok Okunanlar
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Bu da yeni nesil 'vosvoslu' Ramazan davulcuları! Sahura uyandırdıkları vatandaşların ilgi odağı oldular!
Bu da yeni nesil 'vosvoslu' Ramazan davulcuları! Sahura uyandırdıkları vatandaşların ilgi odağı oldular!
Ramazan ayı ibadet ayı... Çamlıca Camisi'nde ilk teravih eda edildi...
Ramazan ayı ibadet ayı... Çamlıca Camisi'nde ilk teravih eda edildi...
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''