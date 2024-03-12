Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti! Kayhan Yıldızoğlu kimdir ve neden öldü?

Yeşilçam sinemasının sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayata veda etti. Yıldızoğlu, Türk sinemasının altın çağında pek çok filmde rol alarak iz bıraktı. Kayhan Yıldızoğlu, sevenlerinin eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



KAYHAN YILDIZOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yıldızoğlu’nun kızı Sibel Aybar, Halk TV’ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini söyledi. Aybar, “Babam son zamanlarda çok hastaydı. Kalp ve böbrek yetmezliği vardı. Son bir haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bugün sabah saatlerinde aramızdan ayrıldı” dedi.

KAYHAN YILDIZOĞLU'NUN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLDİ?

Yıldızoğlu’nun cenazesi, 10 Mart Pazartesi günü öğle namazını müteakip Levent Camii’nden kaldırılıp Yıldızoğlu, kendi isteği üzerine annesinin yanına Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Kayhan Yıldızoğlu, 28 Mayıs 1933’te İstanbul-Yeşilköy’de dünyaya geldi. Kavaklıdere Lisesi’ni bitirdikten sonra ailesinin isteğiyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Ancak üçüncü sınıfta okulu bırakarak oyunculuğa yöneldi.Oyunculuk kariyerine Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kursunda başlayan Yıldızoğlu, daha sonra Haldun Taner’in tavsiyesiyle sinemaya geçti. 1966 yılında çevirdiği “Karanlıkta Uyananlar” filmiyle beyaz perdede ilk kez göründü.

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Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, avukat gibi yardımcı karakterleri canlandırdı. “Kara Murat”, “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Selvi Boylum Al Yazmalım” gibi pek çok klasik filmde rol aldı. Yıldızoğlu, toplamda 150’nin üzerinde filmde oynadı.



Yıldızoğlu, ayrıca televizyon dizilerinde de boy gösterdi. “Bizimkiler”, “Süper Baba”, “Yılan Hikayesi”, “Kurtlar Vadisi” gibi popüler dizilerde rol alan Yıldızoğlu, son olarak 2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisinde oynadı.



Yıldızoğlu, 2013 yılında Yeşilçam Onur Ödülü’ne layık görüldü.

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