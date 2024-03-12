Suat Pamukçu'dan YRP'ye çağrı! Milli görüşçüler elleriyle İBB'yi CHP'ye teslim etmemelidir

Cumhur ittifakından ayrılan ve İstanbul'da aday çıkarılmasına karşı çıkarak kurucusu olduğu partisine tepki göstererek istifa eden İstanbul milletvekili Suat Pamukçu'dan YRP'ye yeni bir çağrıda daha bulunarak "İstanbul seçimi çok önemlidir, milli görüşçüler elleriyle İBB'yi CHP'ye teslim etmemelidir" dedi.

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Yeniden Refah Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakından ayrılarak tek başına seçimlere girme kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kazanan değil kaybettiren olarak aday göstermesi parti içinde huzursuzluğa yol açtı.

SUAT PAMUKÇU YRP'ye AÇIK ÇAĞRIDA BULUNDU

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, kurucuları arasında yer aldığı partiden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa sürecinin ardından açıklama yapan Pamukçu, Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cülerin olduğunu ileri sürerek, Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'nda yer almasına karşı olanların FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

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MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER ELLERİYLE İBB'Yİ CHP'YE TESLİM ETMEMELİDİR

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'dan seçimlerle ilgili Fatih Erbakan'a yeni bir uyarı geldi. Pamukçu " 'Beka sorunu yoktur neticede yerel seçimdir' ama İstanbul için bunu düşünmek son derece yanlış bir düşüncedir. Çünkü İstanbul seçimlerini Allah muhafaza CHP kazanırsa 2028'in tehlikesini şimdiden görmek lazım. Bunun için asıl beka sorunu burdadır diye söylemek istiyorum. Özellikle İstanbul'da CHP'nin kazanmaması için herkes elinden geleni yapmak zorundadır. Çünkü bu seçimin arkasından 2028'in kokusu geliyor. Ne olacağını da heralde bilen özellikle milli görüşçü, tarihine kültürüne bağlı olan insanlar bunu iyi hesap etmeli ve böyle bir yanlışın önünü kesmeliler." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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