Bakanlık itiraz etti: Van’da belediye başkanlığı el değiştirdi: DEM Parti’den açıklama gecikmedi…

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti, Van’da çıkardığı aday Abdullah Zeydan, kazanmıştı. Ancak AK Parti şehirde yeniden söz sahibi oldu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itiraz karşılık buldu.

DEM Partili Abdullah Zeydan başkanlık makamına oturmadan koltuğunu AK Parti’ye devretti. İtirazların ardından Yüksek Seçim Kurulu, mazbatayı DEM Partili aday yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas’a verdi.

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KARAR TAMAMEN HUKUKSUZDUR

Alınan kararın ardından DEM Parti’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanılan süreç değerlendirildi. Sert açıklama yapan DEM Parti şunları söyledi;

“Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır. Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır. Avukatlarımız karara itiraz etti.

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Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir.”

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