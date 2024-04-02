TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması! ''Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz''

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz" diyerek açıklamalarda bulundu.

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TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması! ''Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz''

Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz" dedi.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, TBB’de gerçekleşen mutat toplantının gündemini, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmelerin oluşturduğu kaydedildi.

''2024 YILININ İKİNCİ YARISINDA DEZENFLASYON TESİS EDİLECEK''

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TCMB Başkanı Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini bildirdi.

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması! ''Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz''

Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen TCMB Başkanı Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

''TCMB İLE İLETİŞİM ÇOK İYİ DÜZEYDE''

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TBB Başkanı Çakar, Karahan’dan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti.

Ayrıca toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini dile getiren Çakar, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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