Avcılar’da eğlence mekanında kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

Avcılar’da bir eğlence mekanı gece saatlerinde iki kişinin silahlı baskınıyla hareketlendi. Yaşanılan çatışmada ateş edilen mekan sahibi olay yerinde can verirken çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Avcılar’da eğlence mekanında kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

Avcılar’da bir eğlence mekanına gelen silahlı iki kişi dehşet saçtı. Yaşanan saldırıda mermiler havada uçuşurken, işyeri sahibi Hüseyin Taş hayatını kaybetti. 1’i ağır olmak üzere 3 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Olay, 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Sahili’nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, silahlı iki şahıs, eğlence mekana ateş açtı. Mermilerin havada uçuştuğu olayda işyerinin camları karılırken, saldırganlar olayın ardından kaçmak istedi. İşyeri sahibi Hüseyin Taş saldırganların peşinden koşarken, Buğdat Kut isimli saldırgan silahını tekrardan ateşledi. Taş, vücuduna isabet eden mermilerin etkisiyle yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

aw100732-02.jpg
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Buğdat Kut isimli şahsı kısa sürede yakalayan polis ekipleri, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sağlık ekipleri Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal isimli yaraları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Celal Tekgöz’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan saldırıda işyeri sahibi 53 yaşındaki Hüseyin Taş hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da amca, yeğen birbirini katletti!Diyarbakır'da amca, yeğen birbirini katletti!

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantılarda! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masada konuşulacak rakamlarMilyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantılarda! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masada konuşulacak rakamlar

İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?

Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un davasında son durum!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un davasında son durum!
Diyarbakır'da amca, yeğen birbirini katletti!
Diyarbakır'da amca, yeğen birbirini katletti!
Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!
Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavgada kaleşnikoflar çekildi!
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavgada kaleşnikoflar çekildi!
Son Haberler
Avcılar’da eğlence mekanında kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
Avcılar’da eğlence mekanında kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantılarda! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masada konuşulacak rakamlar
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantılarda! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masada konuşulacak rakamlar
İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
Trabzonspor yeni Hamsik'ini buldu! İnter'in yıldız ismini transfer ediyor
Trabzonspor yeni Hamsik'ini buldu! İnter'in yıldız ismini transfer ediyor
Otomobil almanın tam zamanı! İkinci el oto fiyatları giderek düşüyor!
Otomobil almanın tam zamanı! İkinci el oto fiyatları giderek düşüyor!
Şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığında yeni dönem başlıyor! 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi geliyor
Şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığında yeni dönem başlıyor! 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi geliyor
Çok Okunanlar
Altını olanlar dikkat! Gram Çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları
Altını olanlar dikkat! Gram Çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları
Meteoroloji Bugünün hava durumunu açıkladı! 18 Aralık Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Bugünün hava durumunu açıkladı! 18 Aralık Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Son dakika! Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi
Son dakika! Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi
Türkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Türkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Arkadaşlarıyla sohbete dalınca olanlar oldu! Bebek arabası hızla yokuş aşağı kaydı, bebek yola savruldu! O anlar kamerada
Arkadaşlarıyla sohbete dalınca olanlar oldu! Bebek arabası hızla yokuş aşağı kaydı, bebek yola savruldu! O anlar kamerada
Yürek acıtan görüntü! Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi!
Yürek acıtan görüntü! Kaza yaptı, yaralandı! Kendi acısını unutup annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi!
Yorumlananlar
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu