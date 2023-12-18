Diyarbakır'da amca, yeğen birbirini katletti!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 gün önce amca ile yeğen arasında çıkan silahlı kavgada yeğen de hayatını kaybetti.

ÖNCE TELEFONDA TARTIŞTILAR

Olay, 11 Aralık'ta akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Amca Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.

BULUŞUP BİRBİRİNE SİLAH ÇEKTİLER

Kavgada ağır yaralanan amca Şeref Tiryaki olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğen ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Hasan Tiryaki de 2 gün sonra hayatını kaybetti.



Hasan Tiryaki’nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazlı Mahallesi’ne defnedildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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