Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!

Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan “Şehit Jandarma, Uzman Çavuş Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile bölücü terör örgütlerine ait EYP, çok sayıda mühimmat ve yaşam mazemesi imha edildi.

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Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!

Diyarbakır’da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda tespit edilen EYP imha edildi, yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur KARTAL-70 Operasyonu” başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!

Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!

Söz konusu operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 2 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP), 2 sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet el bombası, 6 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet M16 şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 272 adet fişek, 1 adet dürbün, 160 kilogram kubar esrar ve 267 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da “Şehit Jandarma, Uğur KARTAL-70 Operasyonu” ile terör örgütüne ait sığınak, EYP imha edildi!


Ele geçirilen EYP ve sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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