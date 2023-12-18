İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?

İYİ Parti'nin ile CHP ile seçim iş birliği yapmaması üzerine partisini eleştiren paylaşımlarda bulunan ve istifası istenen ve istifa eden İBB meclis üyesi ve grup başkan vekili İbrahim Özkan daha sonra yapılan yeni grup başkanvekili semlerinde tekrar grup başkan vekili seçilmesinden sonra genel merkez tarafından sert bir açıklama ile tekrar kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özkan karar öncesi 5 meclis üyesi arkadaşıyla partisinden istifa etti. Peki İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir. İşte İbrahim Özkan'ın hayat biyografisi.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İbrahim Özkan, 9 Eylül 1975 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğdu. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Orta öğrenimini Samandıra Lisesi’ nde yapan İbrahim Özkan Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.