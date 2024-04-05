Amerika’nın New York kentinde yıllar sonra korkutan deprem: Olumsuz bir durum var mı?

5 Nisan Cuma sabahı New York ve New Jersey bölgesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Jeolojik Araştırma (USGS), titremelerini ve gürlemelerini hisseden çarpıcı ve şok edici bir deprem olduğunu aktardı.

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Amerika’nın New York kentinde yıllar sonra korkutan deprem: Olumsuz bir durum var mı?

Amerika, son yılların en büyük depremlerden birini yaşadı. ABD Başkanı Joe Biden, New Jersey valisinden bilgi aldı. Biden, depreme atıfta bulunarak, "Her şeyin kontrol altında olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok endişeli değiliz" açıklamasını yaptı.

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New York bugün, Boston, Baltimore ve Philadelphia gibi yakındaki büyük şehirler de dahil olmak üzere doğu kıyısında milyonlarca kişi tarafından hissedilen 4.8 büyüklüğünde nadir bir depremle sarsıldı.

ABD Jeoloji Araştırması'na göre depremin merkez üssü, New York City'den yaklaşık 40 mil (64 km) uzaktaki, New Jersey’deydi. Yerel sakinler, deprem sırasında evlerinin ve mobilyalarının titremesini anlattılar.

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ŞEHİRDE OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

New York Belediye Başkanı Eric Adams, öğleden sonraki bir haber brifinginde, altyapıda büyük bir yaralanma veya etki bildirilmediğini ve şehirdeki insanların "normal günlerini geçirmeleri" gerektiğini söyledi.

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Federal Havacılık İdaresi'nin web sitesine göre, New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda ve New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda geçici olarak uçuşları durdurdu.Newark havaalanındaki uçuş kesintileri öğleden sonraya kadar devam etti.

Pennsylvania ve New Jersey arasında hızlı bir transit rotası işleten Liman Otoritesi Transit Corp., depremin ardından hizmeti askıya aldı.

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