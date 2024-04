Amerika’nın New York kentinde yıllar sonra korkutan deprem: Olumsuz bir durum var mı? 5 Nisan Cuma sabahı New York ve New Jersey bölgesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Jeolojik Araştırma (USGS), titremelerini ve gürlemelerini hisseden çarpıcı ve şok edici bir deprem olduğunu aktardı.